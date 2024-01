Viviane Araújo samba muito em ensaio do Salgueiro - Anderson Borde/ Agnews

Viviane Araújo samba muito em ensaio do SalgueiroAnderson Borde/ Agnews

Publicado 07/01/2024 11:52

Rio - Viviane Araújo sambou muito no ensaio do Salgueiro, que aconteceu na madrugada deste domingo (7). Com um microvestido prateado, a rainha de bateria da agremiação recebeu diversos elogios ao compartilhar o look escolhido para o momento.

fotogaleria

"Bora sambar", escreveu Viviane na legenda da publicação em seu Instagram. Nos comentários, os fãs não pouparam palavras para enaltecer a beleza da musa. "Espetáculo de mulher", escreveu um seguidor. "Nunca vacila. As roupas sempre divinas", pontuou outro. "Rainha e é sobre", afirmou uma internauta.

Confira:

O Salgueiro será a terceira escola a entrar na Avenida, no domingo, 11 de fevereiro, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. A agremiação da Tijuca vai apresentar o enredo “Hutukara”, do carnavalesco Edson Pereira.