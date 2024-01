Porto da Pedra e Mocidade agitam Sapucaí durante ensaio técnico para Carnaval 2024

Rio - Unidos do Porto da Pedra e Mocidade Independente de Padre Miguel agitaram a Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo, durante os primeiros ensaios técnicos do Grupo Especial para o Carnaval 2024.

O tigre de São Gonçalo foi a primeira escola a entrar na avenida, por volta das 20h30, sob o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular". A rainha de bateria da agremiação, Tati Minerato, impressionou os foliões com um triquini confeccionado em 150 mil cristais boreais, fazendo referência à "magia dos astros".

Logo depois, foi a vez da verde e branca de Padre Miguel apresentar o "Pede caju que dou… pé de caju que dá!", responsável por expor na avenida a história da fruta do cajueiro, ao contar suas lendas e curiosidades.

Ensaios técnicos da Série Ouro

Na noite de sábado, foi a vez de quatro escolas da Série Ouro iniciarem os trabalhos na avenida. União de Parque Acari, Arranco do Engenho de Dentro, Império da Tijuca e Estácio de Sá foram as responsáveis por abrir as portas da Sapucaí.

As escolas participarão dos desfiles que ocorrem entre os dias 9 e 10 de fevereiro, e defenderão, respectivamente, enredos em homenagem aos 50 anos do Bloco Ile Aiyê (primeiro bloco afro do Brasil); à história da doutora Nise da Silveira e seu legado para luta antimanicomial brasileira, à vida de Lia de Itamaracá e à cultura do povo preto, ao expor a herança deixada pelos africanos escravizados no país.







