Sabrina Sato com o look de Feiticeira para o ensaio da Gaviões da Fiel, na madrugada deste sábado (6), em São Paulo - Eduardo Martins/ Agnews

Publicado 06/01/2024 11:01 | Atualizado 06/01/2024 11:01

Rio - Sabrina Sato surgiu, na madrugada deste sábado (6), com o look da personagem Feiticeira, de Joana Prado, no ensaio da Gaviões da Fiel, em São Paulo. No Instagram, a apresentadora recebeu diversos elogios dos seguidores ao compartilhar registros da roupa dourada.

fotogaleria

"Ouvi dizer que já é Carnaval", escreveu Sabrina na legenda da publicação. Nos comentários, famosos e anônimos não perderam a oportunidade de exaltar a beleza da artista. "Bela demais", disse Gkay. "Feiticeira linda", afirmou a mãe da apresentadora, Kika Sato.

Já os fãs de Sabrina, não pouparam elogios. "Você não é uma presença, você é um acontecimento", pontuou uma internauta. "Maravilhosa", disse outra.

Confira: