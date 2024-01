Ludmilla e Alcione são as novas vozes da vinheta do Carnaval Globeleza de 2024 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/01/2024 16:47

Rio - Olha o Carnaval aí, gente! Neste domingo, o "Fantástico", da TV Globo, exibiu em primeira mão vinheta do Carnaval Globeleza de 2024, que tem como as novas vozes Ludmilla e Alcione. Na atração, as artistas celebraram a parceria na canção "Carnaval Globeleza", composta por Jorge Aragão e José Franco Lattari, e famosa na voz de Neguinho da Beija-Flor.

"Duas mulheres pretas cantando o tema do Carnaval, é um momento muito especial na minha carreira. Sempre fui fã da Alcione, ela é uma das minhas inspirações na música, foi um sonho cantar com ela", comemorou Ludmilla.

Alcione também vibrou com sua participação na vinheta da TV Globo. "Trouxe meu jeito de cantar, espero que as pessoas gostem", torce a artista, que exaltou Ludmilla. "Fico honrada de cantar essa música, especialmente com Ludmilla que é uma pessoa que admiro, grande cantora, que todo mundo gosta. Encontro da experiência com a mais nova, brilhante e cheia de gás como Ludmilla, ela inspira tudo isso nas pessoas", completou a Marrom.

Não demorou muito para famosos e anônimos reagirem a performance das artistas nas redes sociais. "Amei", comentou Sabrina Sato. "Muito bom", disse Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla. "Acertou em cheio! Que coisa linda. Duas gerações distintas e que se conectam lindamente. Alcione, sem palavras", opinou um usuário do Instagram. "Duas mulheres pretas e talentosas representando demais nessa vinheta", afirmou outro.