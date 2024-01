Ignácio Luz e Danilo Gayer, um dos fundadores da Grande Rio - Arquivo pessoal

Rio - Ignácio Luz, o Nando Galego em "Terra e Paixão", da TV Globo, fará sua estreia no Carnaval carioca. O ator participará do desfile da Grande Rio e virá no carro abre-alas da agremiação de Caxias. A informação foi confirmada, ao DIA, pela assessoria de imprensa da escola, nesta terça-feira.

"Realizar esse desfile é um presente, posso dizer que um dos reconhecimentos mais importantes da

minha carreira. Sou apreciador da Grande Rio, pois pra mim é uma das maiores escolas de samba do

país. Então, o fato de ser um destaque do momento mais importante do ano para a escola, com

certeza é incrível. Vou encarar como um desafio, pois nunca desfilei na avenida antes, mas, adoro

novas experiências. Tenho certeza que darei conta e que o resultado será muito positivo", diz Ignácio, que visitou o barracão da Grande Rio na última quarta-feira.

Campeã em 2022, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça", desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. Além do Ignácio, outros famosos que vão marcar presença no desfile da escola são Xamã e Regina Casé.