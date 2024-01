Sereno de Campo Grande realiza primeiro ensaio de rua do ano - Divulgação

Sereno de Campo Grande realiza primeiro ensaio de rua do ano Divulgação

Publicado 09/01/2024 08:15 | Atualizado 09/01/2024 08:28

Rio - A escola de samba Sereno de Campo Grande promoveu, no último fim de semana, seu primeiro ensaio de rua de 2024, visando a preparação para o Carnaval. O evento contou com a performance da Bateria Swing da Coruja, sob a regência do Mestre Vinícius, e a presença da rainha de bateria Katarina Harmony.



O Diretor de Carnaval, André Baiacu, ressaltou o progresso contínuo da escola a cada ensaio. "Temos muito ainda a progredir, mas com a união e vontade de nossos componentes e segmentos, faremos um grande ensaio técnico no dia 20, e com certeza, um maravilhoso desfile para coroar nosso retorno ao maior palco do Carnaval", destacou.



Além dos compromissos relacionados à preparação para o desfile, a Sereno de Campo Grande está programada para realizar seu ensaio técnico no sambódromo no próximo dia 20, com a saída dos ônibus da quadra marcada para às 14h.

O desfile oficial da agremiação na Marquês de Sapucaí será no dia 20 de fevereiro, segundo dia de Carnaval da Série Ouro.