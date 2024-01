Porto da Pedra agitou Sapucaí durante ensaio técnico para Carnaval 2024 neste domingo (7) - Alexandre Macieira / Riotur

Publicado 09/01/2024 21:10 | Atualizado 09/01/2024 21:21

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) confirmou, na noite desta terça-feira (9), a antecipação em uma hora dos horários dos ensaios técnicos das agremiações no Sambódromo, aos domingos. Ainda por meio das redes sociais, a associação informou que a Mocidade fará um novo ensaio técnico no dia 21, às 18h30, antes de Paraíso do Tuiuti e Salgueiro.

Em reunião plenária, a Liesa decidiu que os ensaios começarão às 19h30, com exceção do dia 21. No último domingo (7), a escola de Padre Miguel atrasou cerca de uma hora por causa de um problema no carro de som. Com isso, o evento acabou mais tarde do que o previsto e o público reclamou da falta de transporte público na volta para casa.

Por meio das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes disse que solicitou a antecipação dos horários à Liesa. "O povo tem que trabalhar na segunda-feira", comentou.

DIA, o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, destacou que já Ao, o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, destacou que já analisava a possibilidade antes mesmo do pedido do prefeito

"Independente do pedido do prefeito ou não, nós estamos analisando isso em função da volta para casa. (Domingo) foi um problema totalmente infortúnio em função da quebra de um carro de som que atrasou o desfile em cinquenta minutos. Caso isso não tivesse ocorrido, teríamos terminado no prazo normal. Isso já é um pensamento nosso. Basta que as escolas concordem. A minha preocupação é que o povo voltar para casa", disse.

Também para auxiliar a volta para casa, o metrô opera em esquema especial aos domingos com ensaios técnicos . As estações Central do Brasil e Praça Onze, nas proximidades do Sambódromo, ficarão abertas até 00h nos dias 14, 21 e 28 de janeiro e 4 de fevereiro.

As demais estações fecharão normalmente, às 23h, aos domingos, e depois desse horário, só funcionarão para desembarque.

Próximos ensaios

- 14/1: Portela (19h30) e Unidos da Tijuca (21h)

- 21/1: Mocidade (18h30), Paraíso do Tuiuti (19h30) e Acadêmicos do Salgueiro (21h)

- 28/1: Acadêmicos do Grande Rio (19h30) e Estação Primeira de Mangueira (21h)

- 3/2: Lavagem da avenida (18h), Beija-Flor de Nilópolis (19h30) e Unidos de Vila Isabel (21h)

- 4/2: Unidos do Viradouro (19h30) e Imperatriz Leopoldinense (21h)