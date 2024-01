Porto da Pedra agitou Sapucaí durante ensaio técnico para Carnaval 2024 neste domingo (7) - Alexandre Macieira / Riotur

Porto da Pedra agitou Sapucaí durante ensaio técnico para Carnaval 2024 neste domingo (7)Alexandre Macieira / Riotur

Publicado 08/01/2024 16:41

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu, nesta segunda-feira (8), à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), a antecipação dos horários dos ensaios técnicos das agremiações aos domingos, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na Cidade Nova, região central do Rio. Para ele, os desfiles mais cedo são melhores para o povo que tem que trabalhar no dia seguinte.

O anúncio foi realizado no seu perfil no X (antigo Twitter). O pedido aconteceu após os ensaios da Unidos da Porto da Pedra e da Mocidade Independente de Padre Miguel, que percorreram a avenida neste domingo (7) inaugurando o período de ensaios técnicos do Grupo Especial para o Carnaval 2024.

"Solicitei hoje (segunda) à Liesa que tente passar para mais cedo os ensaios de domingo. O povo tem que trabalhar na segunda-feira", escreveu Paes.

No entanto, internautas responderam a publicação reclamando que o horário não seria a principal questão, mas sim a falta de transporte público depois que o ensaio termina. Um problema com um carro de som fez com que o ensaio da Mocidade atrasasse uma hora, prejudicando o retorno dos foliões para suas casas, principalmente na Zona Oeste.

"Pois é. E ontem (domingo), devido aos problemas com a Mocidade, várias pessoas ficaram sem condução para a Zona Oeste por causa do atraso. Poderia ver sobre isso também. Um absurdo pessoas não conseguirem chegar em casa sem ônibus na madrugada numa metrópole dessa", escreveu uma internauta.

"E o transporte público precário em torno do Sambódromo? Sábado, as pessoas ficaram quase duas horas esperando um 397 (única opção de Campo Grande pro Centro) e só passou um parador, já entupido de gente. E isso não é de agora", comentou outro.

"Acho que mais importante que antecipar o horário do ensaio seria assegurar o transporte da volta: Ônibus, metrô, trem. Ou isso só consegue ser assegurado pro futebol, shows internacionais no Engenhão?", questionou outra pessoa.

Questionada sobre as reclamações, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que a circulação de ônibus durante todo o período noturno está prevista no planejamento operacional. Ainda de acordo com o órgão, os consórcios responsáveis pelos ônibus da cidade serão oficiados para aumentar a operação dos transportes com o objetivo de atender às necessidades do público que participa dos ensaios técnicos.

Liesa estuda possibilidade

Ao DIA, o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, destacou que já analisava a possibilidade independente do pedido do prefeito. Segundo ele, o atraso deste domingo (7) aconteceu devido a um infortúnio, devido ao problema no carro que levava a caixa de som da Mocidade. A ideia que vendo sendo estudada é antecipar em trinta minutos o início do ensaio técnico.

"Independente do pedido do prefeito ou não, nós estamos analisando isso em função da volta para casa. Ontem, foi um problema totalmente infortúnio em função da quebra de um carro de som que atrasou o desfile em 50 minutos. Caso isso não tivesse ocorrido, teríamos terminado no prazo normal. Isso já é um pensamento nosso. Basta que as escolas concordem. A minha preocupação é que o povo voltar para casa. Conseguimos junto ao metrô prorrogar até meia-noite. Se ontem não tivesse o atraso, estaríamos dentro do prazo, só que uma hora de atraso muita gente ficou sem condução ou deixou de ver o desfile até o final. De qualquer maneira, vamos pensar em reduzir em meia hora o desfile. Em vez de começar 20h30, começar às 20h. Isso nos dá uma tranquilidade de terminar às 23h. Uma hora antes do atraso previsto. Se houver um atrasinho ou outro, estamos dentro do limite", explicou.

Esquema especial do metrô

O MetrôRio anunciou que funcionará em horário estendido , a partir deste domingo (7), até meia-noite, nas estações Central do Brasil e Praça Onze para atender o público que vai acompanhar os ensaios técnicos no Sambódromo. O esquema será adotado também nos dias 14, 21 e 28 de janeiro e 4 de fevereiro.

As demais estações fecharão normalmente, às 23h, aos domingos, e depois desse horário, só funcionarão para desembarque.



Já nas apresentações das escolas da Série Ouro, que acontecem aos sábados, o horário de funcionamento de rotina será mantido, das 5h à meia-noite, exceto no dia 20 de janeiro. No Feriado de São Sebastião, a operação será até as 23h, como o funcionamento de costume aos feriados.



O funcionamento do metrô na Superfície vai operar das 5h às 23h30 no sábado. Já no domingo, o horário será das 7h às 22h30.



Já a circulação de trens da SuperVia segue mantida conforme a grade normal.

Próximos ensaios

- 14/1: Portela (20h30) e Unidos da Tijuca (22h)

- 21/1: Paraíso do Tuiuti (20h30) e Acadêmicos do Salgueiro (22h)

- 28/1: Acadêmicos do Grande Rio (20h30) e Estação Primeira de Mangueira (22h)

- 3/2: Lavagem da avenida (19h), Beija-Flor de Nilópolis (20h30) e Unidos de Vila Isabel (22h)

- 4/2: Unidos do Viradouro (20h30) e Imperatriz Leopoldinense (22h)