Claudia Abreu assiste ao ensaio de rua da Vila IsabelReprodução do Instagram

Publicado 11/01/2024 09:20 | Atualizado 11/01/2024 09:32

Rio - Cláudia Abreu, de 53 anos, conferiu o ensaio de rua da Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, noite desta quarta-feira. A atriz compartilhou um vídeo, no Instagram, mostrando a performance do mestre-sala e porta-bandeira, além de outros integrantes da agremiação, e disse que o momento foi 'inesquecível'.

"Ensaio da Vila Isabel no meio da rua. Os melhores programas certamente não estão na Zona Sul. Inesquecível!", escreveu a artista na legenda. Antes, Cláudia publicou algumas fotos ao lado dos amigos durante um jantar no bairro.

No Carnaval 2024, a Vila será a terceira escola a desfilar, no dia 12 de fevereiro. A escola apresentará na Avenida o samba-enredo "Gbala - Viagem ao Templo da Criação", de Martinho da Vila.