Carnaval

Bloco Brasília Amarela comemora 10 anos com homenagem aos sucessos dos Mamonas Assassinas com versões em samba-enredo, marchinha, frevo e funk

Programação terá Ensaio Oficial no Teatro Rival, dia 24 de janeiro; apresentação no festival CarnaMango, no dia 11 de fevereiro, no Circo Voador, e Desfile Oficial no dia 12 de fevereiro, no Centro do Rio