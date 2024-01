Bloco Brasília Amarela tem programação especial para o Carnaval - Pedro Arantes

Publicado 12/01/2024 15:12

Rio - O Bloco Brasília Amarela lança uma super programação para o Carnaval para comemorar seus 10 anos de existência. A agenda começa com o Ensaio Oficial no Teatro Rival, dia 24 de janeiro, com ingressos a partir de R$20. Já em fevereiro, o grupo se apresenta no festival CarnaMango, no dia 11, no Circo Voador, com ingressos a partir de R$50, e Desfile Oficial, no dia 12, no Largo de São Francisco, no Centro do Rio, para um público estimado em 20 mil pessoas.

O bloco já se apresentou em locais como Fundição Progresso, Armazém do Píer Mauá, Quadra do Santa Marta, Praia Club, e Teatro Odisséia; em eventos como Jogos Jurídicos e Engenharíadas; além de passagens por programas de televisão, como Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo, e Balanço Geral, na Record. "Mamonas é alegria, é nostalgia, é liberdade. E o Carnaval é tudo isso também. Por isso resolvi unir os dois e criar um bloco em homenagem aos meninos de Guarulhos. Esse ano estamos comemorando os 10 anos de bloco com muita festa e eventos incríveis, da forma que eles e o público merecem", afirma Caio Bucker, fundador do bloco.O show, que não se limita ao Carnaval, é uma grande performance. No repertório, além do único disco dos Mamonas, também fazem parte músicas que não chegaram a ser gravadas, e músicas bem humoradas de artistas como Charlie Brown Jr, Raimundos, Rita Lee e Molejo, reafirmando a diversidade de ritmos e estilos musicais.O bloco já se apresentou em locais como Fundição Progresso, Armazém do Píer Mauá, Quadra do Santa Marta, Praia Club, e Teatro Odisséia; em eventos como Jogos Jurídicos e Engenharíadas; além de passagens por programas de televisão, como Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo, e Balanço Geral, na Record.

SERVIÇO:

CARNAVAL 2024 - COMEMORANDO 10 ANOS DE FOLIA:



- Ensaio Oficial do Brasília Amarela:

Data: 24/01/24, quarta-feira

Horário: às 19h

Local: Teatro Rival - Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos a partir de R$20

Informações e ingressos: https://teatrorival.com.br/brasilia-amarela-ensaio-oficial/



- Festival CarnaMango:

Data: 11/02/24, domingo

Horário: às 18h

Local: Circo Voador - R. dos Arcos, s/n - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos a partir de R$50

Informações e ingressos: https://www.eventim.com.br/artist/carnamango/



- Desfile oficial:

Data: 12/02, segunda

Horário: Concentração às 10h

Local: Largo de São Francisco, Centro do Rio.