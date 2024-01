Quesitos julgados serão animação, criatividade e espírito carnavalesco - Érica Martin/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/01/2024 16:48 | Atualizado 12/01/2024 17:00

Rio - Cariocas e turistas apaixonados por Carnaval que já estão preparando as fantasias para cair na folia podem concorrer a prêmio. A Riotur vai promover o Concurso Folião Original no Carnaval de 2024. A empresa de turismo do Rio vai premiar até o terceiro colocado entre os foliões mais originais nas categorias infantil/juvenil, adulto, grupo de fantasias, grupo de palhaço, grupo de clóvis sombrinha e grupo de clóvis bexiga. Crianças e adultos poderão participar, basta se apresentar à comissão julgadora devidamente fantasiado e cumprir as formalidades da ficha de inscrição.

No entanto, servidor ou pessoa que ocupa cargo dentro da estrutura do município do Rio de Janeiro não poderá participar sob pena de desclassificação.

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas das 12h às 15h nos locais e dias onde serão realizados os concursos de cada categoria. O regulamento poderá ser obtido por meio do e-mail: concursosdecarnaval.riotur@gmail.com

Cada categoria terá apenas uma etapa, que acontecerá no Palco da Cinelândia nas seguintes datas:

Domingo, 11/2/24 - Individual Categoria Infanto/Juvenil e Categoria Individual Adulto a partir das 16h.

Segunda-feira, 12/2/24 - Grupo de fantasias categoria originalidade e categoria palhaço a partir das 16h.

Terça-feira, 13/2/24 - Grupo de Clóvis categoria Sombrinha e categoria Bexiga a partir das 16h.

Os quesitos julgados serão animação, criatividade e espírito carnavalesco. Os vencedores de cada categoria (1º, 2º e 3º lugares), serão escolhidos por uma comissão indicada pela Riotur, composta de quatro julgadores que darão notas de cinco a dez a cada quesito. A apuração dos resultados será realizada imediatamente após o término de cada fase. Havendo empate, caberá ao supervisor/coordenador do concurso, o voto de minerva.

O tempo de apresentação de cada categoria no palco, será de 1 minuto, sendo que as categorias dos grupos de fantasias (Originalidade e Palhaço) e Grupos de Clóvis (Sombrinha e Bexiga), poderão se apresentar no palco com o número máximo de cinco componentes, sendo que os demais no máximo dez componentes ficarão evoluindo na área reservada em volta da passarela de apresentação.

Premiação

Os três vencedores mais bem colocados receberão premiação de acordo com cada categoria.

No individual adulto, a premiação será de R$1.500 para o 1º lugar; R$ 1 mil para o 2º lugar e R$ 800 para o terceiro.

Para crianças e adolescentes, o 1º lugar ganhará um notebook; o 2º lugar, uma TV SMART de 32 polegadas e o 3º lugar, um celular.

Tanto o grupo de fantasias por originalidade, quanto o de palhaços receberão, cada um os prêmios da seguinte maneira: 1º lugar recebe R$2.500; 2º lugar, R$2 mil; 3º lugar, R$1.500.

Por fim, as categorias de Clóvis Sombrinha e Bexiga receberão cada uma os prêmios de R$2.800 para o 1º lugar; R$ 2.500 para o 2º lugar e R$ 2 mil para o terceiro lugar.

Os prêmios em dinheiro sofrerão descontos previstos na Legislação.

Categorias

Na categoria individual infanto/juvenil poderá inscrever-se qualquer criança a partir de 5 até os 17 anos, devidamente acompanhada do responsável, portando Carteira de Identidade, CPF e número do PIS, PASEP ou INSS.

Na categoria individual adulto, poderá inscrever-se qualquer adulto a partir de 18 anos de idade, portando Carteira de Identidade, CPF e número do PIS, PASEP ou INSS.



Para o concurso de grupo de fantasias por originalidade e palhaço, poderá concorrer qualquer grupo com o mínimo de três componentes, a partir de 18 anos de idade, cujo o responsável pelo grupo apresentará no ato da inscrição, Carteira de Identidade, CPF e número do PIS, PASEP ou INSS.

Na categoria grupo de Clóvis Sombrinha e Bexiga, poderá concorrer qualquer grupo com o mínimo de três componentes, a partir de 18 anos de idade, cujo o responsável pelo grupo apresentará no ato da inscrição, Carteira de Identidade, CPF e número do PIS, PASEP ou INSS.