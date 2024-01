Viviane Araújo participa do ensaio do Salgueiro - Anderson Borde / Agnews

Publicado 14/01/2024 13:09

Rio - Viviane Araújo, de 48 anos, participou de mais um ensaio do Salgueiro, na quadra da escola, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado. Com um look vermelho, a rainha de bateria da agremiação exibiu o corpo escultural, deu um show de samba no pé e ainda tocou tamborim.

Na ocasião, a mulher de Guilherme Militão também recebeu uma homenagem da velha guarda da vermelho e branco. "Me sinto muito orgulhosa, muito honrada com essa homenagem. Muito obrigada a todos vocês", disse Viviane.

No ar em "Fuzuê", da TV Globo, as atrizes Cinnara Leal, Walkiria Ribeiro e Olivia Araújo também marcaram presença na quadra da vermelho e branco e se divertiram bastante. Neste ano, o Salgueiro será a terceira a pisar no Sambódromo, na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, "Hutukara" traz como mensagem central a defesa dos povos originários através da mitologia Yanomami.