Bloco Brasília Amarela tem programação especial para o Carnaval - Pedro Arantes

Bloco Brasília Amarela tem programação especial para o CarnavalPedro Arantes

Publicado 15/01/2024 16:36

Rio - O sindicato HotéisRIO divulgou, nesta segunda-feira (15), um levantamento que aponta que a rede hoteleira do município do Rio de Janeiro já apresenta uma taxa média de 67,28% de quartos reservados para o feriado de Carnaval 2024. Essa foi a primeira prévia da pesquisa de ocupação hoteleira para o período da festividade.



"Essa ocupação tende a subir porque o mercado nacional começa a reagir. No início do ano, as pessoas têm muitas despesas com IPTU, IPVA e material escolar e acabam postergando as decisões eletivas. Mas o Rio de Janeiro tem uma alta capacidade de atração que nos fará alcançar mais de 90% de ocupação durante o Carnaval", afirma com otimismo Alfredo Lopes, presidente da HotéisRIO.

Programação Oficial do Carnaval 2024



Desfiles Sambódromo da Marquês de Sapucaí



Sexta (09/02) e Sábado (10/02)

- Desfiles do Grupo de Acesso



Domingo (11/02) e Segunda (12/02)

- Desfiles do Grupo Especial



Sábado (17/02)

- Desfile das Campeãs



Blocos e Bandas



As ruas da cidade já vem recebendo, desde o último fim de semana (13), os blocos oficiais do carnaval do Rio. Durante o feriado alguns dos grupos mais concorridos dos foliões são: Cordão da Bola Preta, Amigos da Onça, Banda de Ipanema, Simpatia é Quase Amor, Monobloco, Suvaco do Cristo, Clube do Samba, Céu na Terra, Bloco das Carmelitas entre vários outros.



Bailes



A capital do Carnaval oferece também uma variedade de bailes com ingressos vendidos previamente para os foliões. Entre eles estão O Baile Mágico no Hotel Copacabana Palace, os bailes do Scala Rio, Baile do Cordão da Bola Preta, Baile de Carnaval da Mangueira, Baile Gay, Terreirão do Samba e Baile da Cidade Maravilhosa.