Publicado 15/01/2024 18:20

Rio - O 'Dinossauros Nacionais' promete trazer uma novidade para o Carnaval de rua do Rio. Depois de 10 anos de evento, esta é a primeira edição que promoverá ativamente a inclusão de pessoas com deficiência na estrutura da festa. Apesar de inovadora, o bloco não é pioneiro na iniciativa, inaugurada pelo Sargento Pimenta no feriado do ano passado.

"Queremos melhorar ainda mais a nossa festa, criando condições para que todas as pessoas possam curtir o nosso desfile em sua plenitude. Nosso maior desejo é transformar em ato o tema donosso Carnaval. Inspirados nos versos dos nossos homenageados, queremos ajudar a ampliar o debate e também deixar a nossa contribuição para que o Carnaval seja cada vez mais uma festade todos e para todos", explicou Isabela Dantas, diretora e ritmista do 'Dinossauros Nacionais'. A assessoria do evento informou que vão estar disponíveis rampas de acesso para os foliões que tem mobilidade reduzida, abafadores de ruído para pessoas com sensibilidade auditiva e até intérpretes de LIBRAS.O Instituto Percepções também comprou essa ideia e decidiu ajudar o evento a cumprir sua missão. "Estamos felizes com essa parceria que se inicia e de poder contribuir para realizar ações práticas que garantam a acessibilidade (não só física, mas comunicacional e atitudinal) para que os foliões com deficiência possam aproveitar toda a experiência do 'RocKarnaval’ do Dinos", declarou Marco Vitale, presidente e fundador da organização.Desde 2018, o bloco elege um ícone do Rock Nacional para um tributo especial. Em 2024, os escolhidos foram os 'Paralamas do Sucesso', banda liderada pelo cantor Herbert Vianna, que é cadeirante desde que sofreu um acidente em 2001. O 'Dinossauros Nacionais' está marcado para acontecer na segunda-feira de Carnaval, no Largo de São Francisco, no Centro do Rio.