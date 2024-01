Jojo Todynho e Viviane Araújo - Reprodução do Instagram

Publicado 16/01/2024 15:30

Rio - Viviane Araujo e Jojo Todynho se dedicam para fazer bonito na Marquês de Sapucaí, no Carnaval deste ano. Rainha de bateria do Salgueiro, a atriz compartilhou, no Instagram, um clique ao lado da cantora, que é musa da Mocidade de Padre Miguel, durante um treino na academia, nesta terça-feira.

Na imagem, a mulher de Guilheme Militão aparece usando um macacão branco colado. Já Jojo apostou em um modelo pretinho. "'Bora', amiga. Vamos arrasar na avenida", escreveu Vivi. "Tudo nosso", comentou a campeã de "A Fazenda 12", da Record TV.

Nesta segunda-feira, Viviane deu um show de samba no pé no ensaio técnico do Salgueiro, na Marquês de Sapucaí. Para fugir do forte calor que faz no Rio de Janeiro, Vivi escolheu um top e um short jeans bem curtinho, que deixou seus pernões à mostra, para a ocasião.

Este ano, o Salgueiro defende o enredo "Hutukara", em defesa da Amazônia e dos Ianomâmis. Já o enredo da Mocidade é sobre o caju.