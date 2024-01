Moacyr Luz, Jack Vasconcelos e João Bosco - Divulgação

Publicado 17/01/2024 09:11 | Atualizado 17/01/2024 09:15

Rio - O cantor e compositor João Bosco visitou o barracão do Paraíso do Tuiuti, na Cidade do Samba, nesta terça-feira, acompanhado da filha, Julia Bosco e Moacyr Luz, e confirmou presença no desfile da escola no Carnaval deste ano. O artista foi recebido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos e conferiu os detalhes das alegorias da agremiação, que fará uma homenagem a João Cândido, marinheiro brasileiro que atuou na liderança da Revolta da Chibata.

A canção "O mestre-sala dos mares", de Bosco e Aldir Blanc, serviu de inspiração para a criação do tema da azul e amarelo. "Ter o João Bosco com a gente é reverenciar a história do João Cândido. Muitos brasileiros só foram apresentados à heróica história de João Cândido quando, em 1974, João Bosco e Aldir Blanc compuseram o clássico 'O Mestre-Sala dos Mares", imortalizado na voz da Elis Regina. Nós vamos reverenciar, mais uma vez, a história e o legado de João Cândido na Avenida", conta Jack.



João bosco desfilará ao lado da família de Aldir Blanc na última alegoria do Tuiuti. A escola será a quinta a desfilar na segunda-feira de carnaval com enredo "Glória ao Almirante Negro!".