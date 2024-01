Léo Santana surpreende Lorena Improta em ensaio da Viradouro - Thyago Andrade / Agnews

Léo Santana surpreende Lorena Improta em ensaio da ViradouroThyago Andrade / Agnews

Publicado 17/01/2024 08:50 | Atualizado 17/01/2024 10:30

Rio - Lorena Improta, de 30 anos, participou do ensaio da Viradouro, em Niterói, na noite desta terça-feira, e recebeu uma visita pra lá de especial na quadra da agremiação: a do marido, Léo Santana. O cantor surpreendeu a amada, que é musa da escola, e trocou alguns beijinhos com ela no local.

fotogaleria

"Desculpa a hora, mas essa visita especial não poderia ficar para amanhã. Meu amor, Léo Santana, na nossa quadra. Que felicidade!", afirmou ela, em uma publicação feita no Instagram, na madrugada desta quarta. "Te amo tanto, mãe", comentou Léo, que vibrou ao ver a mulher dar um show de samba no pé: "Tá linda".

Para o ensaio, Lore apostou em um look inspirado em serpente, que valorizava seu corpo escultural. Neste ano, a Viradouro leva para a Marquês de Sapucaí o enredo "Arroboboi, Dangbé", que fala sobre a energia do culto ao vodum serpente.