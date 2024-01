Eliana dá selinho no marido durante viagem ao parque da Universal, em Orlando, na Flórida - Reprodução/Instagram

Eliana dá selinho no marido durante viagem ao parque da Universal, em Orlando, na FlóridaReprodução/Instagram

Publicado 19/01/2024 17:21

Rio -A apresentadora Eliana, de 51 anos, posou em clima de romance ao lado do marido, Adriano Ricco, de 47, na entrada do parque de diversões dos estúdios Universal. Nesta sexta-feira (19), a empresária comemorou a chegada do amado para curtirem suas férias em família juntos em Orlando, na Flórida.

fotogaleria

"Ahh, agora sim!! Família toda reunida para curtir @universaldestinationsbrasil", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. No vídeo, os pombinhos surgem dando um selinho na frente da icônica logo do 'Universal Studios'. Eliana e o diretor apostam em looks descontraídos para aproveitarem ao máximo todas as atrações do parque, ambos usando camisetas com estampas simples e calcas confortáveis no registro. Os artistas se casaram em 2015 e são pais da pequena Manuela, de 6 anos.Seguidores logo foram aos comentários para elogiar a relação de carinho do casal e desejar felicidades durante sua viagem em família: "Literalmente o beijo de milhões no lugar de milhões", brincou uma internauta. "Ai, que fofos. Digno de aplausos o amor de vocês", admirou outra. "Meu casalzão! Boas férias pra vocês nesse lugar incrível", disse uma terceira. "O amor é lindo... Casal maravilhoso de doer!", exclamou mais uma.