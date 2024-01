Zé Paredão e Oh Polêmico se pronunciam sobre polêmica de vídeo íntimo vazado com a atual do pagodeiro - Reprodução/Instagram

Zé Paredão e Oh Polêmico se pronunciam sobre polêmica de vídeo íntimo vazado com a atual do pagodeiroReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 20:00

Rio - Um vídeo explícito das relações entre o cantor Zé Paredão e sua ex, Natalya Neri, acabou viralizando nas redes nesta terça-feira (23). Nesta quarta (24), o artista foi às redes para compartilhar sua versão sobre o caso e foi logo seguido pelo atual namorado da moça, o pagodeiro Oh Polêmico, que também decidiu se pronunciar sobre a situação.

fotogaleria

"Essa guerra é minha e dele. Só que como ele não aguentou, já chegou ontem falando no grupinho de amigos do Whatsapp o que ele ia fazer. E foi o que fez. Pegou um vídeo do tempo que ainda se envolvia com Natalya pra poder postar. Pra mim ele é um homem podre, não fecho com esse cara. O que eu tenho pra falar é o seguinte: cada lágrima que ela e o filho dela derramaram ontem vão ser cobradas da melhor forma. Você pode ir na Delegacia, pode chegar em quem você quiser, só vou te dizer que você nunca mais vai ter paz", afirmou Oh Polêmico, ou Polly, em seus stories do Instagram. Apesar de chateado com Zé, o baiano garantiu que não ia estragar tudo o que construiu para arranjar confusão com o funkeiro.Horas mais cedo, Zé Paredão já havia usado seu perfil para explicar o ocorrido, deixando claro que não foi responsável pelo vazamento do registro: "Eu nem ia falar nada, mas o advogado deu o aval pra eu poder contar um pouco pra vocês. Primeiramente, eu não tenho nada a ver com essa situação. Nada a ver! Pode ficar com raiva, pode ficar com o que for. Nunca tive acesso a esse vídeo. Ela nunca me mandou isso desde que foi gravado no celular dela. Fico triste pra c*r*lho com a situação porque ela é mãe de família e, além de tudo, mulher. Eu nunca iria fazer uma maluquice dessa porque tenho uma filha de 3 anos, tenho mãe, tenho namorada. Quem me conhece sabe que eu odeio Instagram. Também tenho certeza que ela nunca faria isso. Ontem mesmo já fiz o Boletim de Ocorrência, não tenho que ficar me explicando porque não tenho nada a ver com essa m*rda, aí", disse o artista.Apesar das declarações de ambos, internautas mantiveram o assunto como um dos mais comentados do X, o antigo Twitter. "Você tá acompanhando o 'BBB'? Não, tô acompanhando a treta do Polly e do Zé Paredão", brincou uma pessoa. "Esses machos sempre objetificando a mulher, tenho preguiça. Mas admito que tô imersa na fofoca", confessou outra. "O vídeo que vazou do Zé Paredão, gente, que delícia. Fiquei até animado pro Carnaval", disse uma terceira. "Esses babado tá muito maneiro. Conheço alguém? Não, mas tá maneiro", riu mais uma.