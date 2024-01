Bianca Andrade revela dificuldades em flertar com outras pessoas - Reprodução

Publicado 24/01/2024 19:40

Rio - Bianca Andrade revelou, nesta quarta-feira (24), que tem dificuldades em flertar com outras pessoas. Passando uma temporada fazendo intercâmbio em Londres, na Inglaterra, a influenciadora tem compartilhado sua rotina de viagem com os seguidores e aproveitou para explicar o motivo de não conseguir seguir uma dica que recebeu de praticar um idioma paquerando estrangeiros.

"Muita gente me indicou, inclusive vi uma frase muito boa que é: 'Para você aprender uma língua nova, você precisa beijá-la'. Eu achei poético. Só que aí, eu não estou nessa vibe, né, gente?", disse Bianca, que ainda contou que não se envolveu com ninguém na cidade.

Em seguida, a influenciadora continuou: "Para eu viver o 'comer, rezar, estudar e amar', eu vou ter que dar confiança para as pessoas. Sem dar confiança, não vai acontecer. Só que infelizmente eu vou ter que assumir que eu não sou boa em alguma coisa. Eu odeio não ser boa em algo, mas acontece. Por exemplo, tem um rapaz bonito aqui na minha frente, eu vou fazer o que? Me tacar na frente dele e falar 'Hi, my name is Bianca' ('Oi, meu nome é Bianca', em português)?", questionou.

"Eu gosto de ficar com gente que eu troco uma ideia sem querer, amigo do amigo, está em um bar, conversou e aí no meio de uma piada eu me ofereço. Eu não sou muito de ficar flertando com pessoas aleatórias. Só que se eu não der confiança para o povo, eu não vou pegar ninguém", concluiu.