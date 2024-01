MC Poze anuncia que tudo indica que será pai de gêmeos - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 15:58 | Atualizado 24/01/2024 16:04

fotogaleria

"Tudo indica que vou ser pai de gêmeos agora", escreveu o funkeiro em seus stories do Instagram, adicionando uma série de emojis de coração à mensagem. O artista já tem outros 5 filhos, frutos de seus relacionamentos com três mulheres diferentes. Com sua ex-mulher, Vivianne Noronha, Poze teve os pequenos Júlia, de 3 anos, Miguel, de 2, e Laura, de 1. Em 2023, ele também recebeu Jade e Manuela como novas integrantes de sua família, concebidas a partir dos affairs do MC com Isabelly Pereira e Myllena Rocha.A mãe dos mais novos bebês ainda não foi revelada, mas isso não impediu internautas de irem à loucura com a notícia no X, o antigo Twitter: "Quando você acha que não tem como melhorar, o Poze vai e posta que tudo indica ser gêmeos kkkkk", riu uma internauta. "Sétimo filho, mano. Já tá montando o time do Flamengo", brincou outro. "Deus os abençoou e lhes disse: 'Sejam férteis e multipliquem-se!'. Só que o MC Poze tá levando um pouco a sério demais", afirmou um terceiro. "O Mr. Catra adulterou pro MC Poze passar o rodo", admirou mais um.