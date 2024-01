Sabrina Sato arrasa usando vestido vermelho com decote de coração no bumbum - Reprodução/Instagram/Gabriela Schmidt

Sabrina Sato arrasa usando vestido vermelho com decote de coração no bumbumReprodução/Instagram/Gabriela Schmidt

Publicado 24/01/2024 15:23

Rio - Sabrina Sato, de 42 anos, deixou internautas de queixo caído ao surgir com um vestido vermelho ousado em suas redes. Nesta quarta-feira (24), a modelo posou para uma campanha de publicidade e arrasou com o look estiloso e cheio de brilhos para já entrara no clima do Carnaval.