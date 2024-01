Jojo Todynho se irrita em briga de trânsito - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 18:33 | Atualizado 24/01/2024 18:39

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, se envolveu nesta quarta-feira (24), em uma discussão de trânsito. Através do Sories no Instagram, a cantora revelou que ficou irritada com um homem que tentou ultrapassá-la em uma fila de carros e bateu de frente com o motorista.