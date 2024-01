Joaquim Lopes curte praias da Bahia com as filhas gêmeas - Reprodução/Instagram

Joaquim Lopes curte praias da Bahia com as filhas gêmeas Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 17:17

Rio - O ator Joaquim Lopes, de 43 anos, explodiu o "fofurômetro" com registros de suas férias em Outeiro das Brisas, em Porto Seguro, na Bahia. Nesta quarta-feira (24), o artista compartilhou uma série de cliques onde recebe o carinho de uma das filhas gêmeas, Sophia ou Pietra, de 2 anos.

fotogaleria

"O jeito da Bahia...", escreveu o "pai babão" na legenda do post. As fotos mostram Joaquim segurando a pequena em seus ombros após terem curtido um passeio de prancha no mar. Usando uma bermuda azul-escuro e um colar prata, o apresentador aparece ganhando um puxão de leve nos cabelos e um abraço da herdeira, que surge de blusa de manga comprida e shorts.Nos comentários, fãs do influenciador se derreteram pela cena de afeto entre os dois: "Coisa linda vocês juntos!!", admirou uma seguidora. "Que graça a sua princesinha. Muito fofa!", exclamou outro. "A Bahia é um bom lugar... Amei as fotos", contou uma terceira. "Que dupla! Os dois tão ótimos!", afirmou mais um.