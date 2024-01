Débora Falabella e o marido, Fernando - Reprodução do Instagram

Débora Falabella e o marido, FernandoReprodução do Instagram

Publicado 24/01/2024 13:35

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Débora Falabella, de 44 anos, apareceu abraçadinha com o marido, o diretor Fernando Fraiha, em um clique compartilhado no Instagram, nesta terça-feira. Na imagem, a atriz, que interpretou Lucinda em "Terra e Paixão", aparecia no maior clima de descontração com o amado. Na legenda, ela usou emojis de coração.

Débora e Fernando se casaram em novembro de 2022. A cerimônia aconteceu em São Paulo e reuniu amigos do casal, como Bianca Comparato, Andreia Horta, Adriana Esteves e Mariana Ximenes. Registros do enlace foram compartilhados pela atriz na época. "Casar com o cara mais parceiro, amoroso, engraçado e tão hipocondríaco quanto eu", escreveu ela no Instagram.