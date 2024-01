Gabi Brandt comemora fim de tratamento da mãe contra o câncer - Reprodução

Publicado 24/01/2024 21:32

Rio - Gabi Brandt comemorou, nesta quarta-feira (24), o fim do tratamento de sua mãe, Silvia Nunes, contra o câncer. Em seu Instagram, a influenciadora publicou um vídeo de momentos das duas durante o processo, inclusive, quando raspava o cabelo de Silvia.

"Acabou, e eu sempre acreditei", disse Gabi na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores se emocionaram com a novidade. "A cura sempre vem", escreveu uma internauta. "Deus é fiel e ela é muito forte", disse outra.

Silvia, que foi diagnosticada com o linfoma em fevereiro do ano passado, agradeceu as mensagens de carinho. "De coração agradeço a todos pelas mensagens de carinho vida em abundância para nós", afirmou.

