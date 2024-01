Pedro Waddington e Helena Ranaldi - Reprodução/Instagram

Pedro Waddington e Helena RanaldiReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 18:35 | Atualizado 24/01/2024 18:36

Rio - Helena Ranaldi, 57 anos, compartihou uma foto ao lado do filho Pedro Waddington, 26, ruto do casamento com o diretor Ricardo Waddington.

fotogaleria

A semelhança entre mãe e filho chamou a atenção dos seguidores que deixaram muitos comentários no perfil dela do Instagram, nesta quarta-feira (24).

"E muita sorte né ter ela como mãe e ser a cara dela", escreveu um seguidor. "Mãe e filho lindos e parecidos demais", disse outra seguidora.

"Que genética maravilhosa!", reagiu uma fã. "Ele é você todinha ....lindos e Iluminados", comentou outra seguidora.

Ricardo Waddington também reagiu a foto da ex-mulher com o filho e postou um emoji de coração.