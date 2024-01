MC Mirella compartilha cliques de ensaio fotográfico ao lado de Serena - Reprodução / Instagram

MC Mirella compartilha cliques de ensaio fotográfico ao lado de SerenaReprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 18:25

Rio - MC Mirella, de 25 anos, encantou internautas com uma série de novos cliques de Serena, sua primeira filha com o namorado, o cantor Dynho Alves. Nesta quarta-feira (24), a cantora pediu palpites sobre o tema do mesversário da bebê, mas seguidores só conseguiram reparar na semelhança da pequena com o pai.

fotogaleria

"Em 2 dias eu faço um mês. Qual será o tema do meu mesversário?", indagou a artista na legenda da publicação. No post, a influenciadora incluiu uma sequência de fotos da recém-nascida, que surge ou enrolada em uma mantinha, ou tirando um cochilo ao lado da mãe, ou fazendo caretas engraçadas para a câmera. Antes mesmo de vir ao mundo, Serena já havia causado grande comoção nas redes com a demora do seu nascimento, que aconteceu no dia 26 de dezembro do ano passado. Apesar do contexto fofo dos registros e da pergunta da ex-Fazenda, o que chamou mesmo a atenção da web foram as feições da neném: "Ela é a cara do Dynho", afirmou um perfil. "Demorou dois anos pra nascer e dentro de dois dias faz um mês. Difícil acreditar, mas é uma bonequinha", brincou outro. "Achei a cara de brava igualzinha a da Mi kkk", contou um terceiro. "Gente, mas é a cópia do Dynho! Muito fofa!", elogiou mais um.