MC Mirella dá à luz Serena - Reprodução / Instagram

MC Mirella dá à luz SerenaReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 14:26 | Atualizado 26/12/2023 14:56

Rio - MC Mirella deu à luz Serena, sua primeira filha com Dynho Alves, nesta terça-feira (26), na maternidade São Luiz, em São Paulo. A informação foi confirmada no Instagram por Ianka Cristini, que foi indicada por Mirella e Dynho como a pessoa que passaria a informação exclusiva sobre o nascimento. A informação também foi compartilhada por Ray Marcele, que é amiga de Mirella.

fotogaleria

A cantora de 25 anos tentou o parto normal, mas foi encaminhada para a cesariana cerca de duas horas após a bolsa romper. Mirella compartilhou nos Stories, do Instagram, boa parte do tempo em que ficou no hospital esperando o parto de Serena.

No último domingo (24), Mirella já deu indícios que o nascimento de Serena estava próximo. "Acabou de sair o tampão. Agora o bicho vai pegar. Não é possível que essa menina vá querer nascer no Natal!", disse a funkeira na ocasião.

"Ainda pode demorar um tempinho para ela nascer. Ainda não estou com dor de contração. Sumi um pouquinho porque estava resolvendo tudo para a ceia do Natal. Quando fui tomar banho para começar a me arrumar, aconteceu isso. Vou ver se me arrumo aqui para ficar pronta pro Natal", completou.

"Saiu mais daquele tampão mucoso, só que agora veio mais rosado. Terei que ir para a maternidade dar uma olhadinha. Já vou ficar por lá", disse a funkeira na segunda-feira (25).