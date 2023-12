Andressa Urach e Arthur Urach - Reprodução / Instagram

Andressa Urach e Arthur UrachReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 17:04

Rio - Arthur Urach, de 18 anos, filho de Andressa Urach, de 36, revelou, em conversa com a repórter Gaby Cabrini, do programa 'Fofocalizando', do SBT, quanto ganha trabalhando com a mãe. O menino é quem grava os conteúdos adultos produzidos pela mulher.

fotogaleria

"Recebo 10% do que ela ganha, é dinheiro. São R$ 60 mil. Estou ganhando muito dinheiro, por que eu me arrependeria? Podem falar o que quiserem, pelo amor de Deus, o importante é o que está caindo na minha conta", afirmou.

Arthur ainda defendeu a mãe. "Ela é uma pessoa incrível, uma parceira de verdade. Nós fazemos tudo juntos, saímos para comer juntos... é aquela relação que não se vê muito hoje em dia com muitas mães. Minha mãe sempre sai comigo, onde quer que ela vá, eu vou junto, seja como câmera às vezes para gravar os conteúdos dela ou para passear em um parque. Sempre somos nós dois", declarou.