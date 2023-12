Jojo Todynho mostra mudanças no corpo após bariátrica - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2023 20:45

Rio - Jojo Toddynho, de 26 anos, revelou aos seguidores do Instagram, nesta terça-feira (26), que pretende fazer mais cirurgias no próximo ano. A cantora quer trocar as próteses de silicone por modelos menores, fazer abdominoplastia e lipoaspiração. A artista fez uma bariátrica em agosto deste ano e já perdeu mais de 30 kg.

"Olha, quando eu ficar toda 'reparada'... Quero o peitinho na bandeja. Vou botar um silicone menor, 580 ml. Já falei para o doutor, 'Corta essa barriga e estica tudo. Limpa as costas toda'", contou ela, que atualmente tem mais de um litro de silicone.

As cirurgias estavam marcadas para janeiro, mas Jojo Toddynho só fará os procedimentos em julho de 2024. "Eu ia operar agora em janeiro, mas vou esperar para fazer em julho. Eu ia para a Disney (em julho), mas não vou mais, vou operar", avisou.