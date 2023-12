Marina Sena mostra árvore de Natal alugada por R$ 3,5 mil - Reprodução / Youtube

Marina Sena mostra árvore de Natal alugada por R$ 3,5 milReprodução / Youtube

Publicado 26/12/2023 17:32 | Atualizado 26/12/2023 17:37

Rio - O Natal é umas das datas mais comemoradas no mundo. No Brasil, os famosos gastam bastante para decorar suas residências, como é o caso de Marina Sena, de 27 anos. A cantora revelou ter desembolsado R$ 3,5 mil no aluguel de uma árvore de Natal tradicional.

"Eu alugo prontinha, só escolho o jeito e ela vem já montada", disse Marina no quadro "PodEntrar", do canal Poddelas, no Youtube, revelando que custou R$ 3,5 mil. "No Natal, eu gastei três mil em coisas por uma árvore nova, eu já achei que tinha sido uma facada. Aí falou três mil para alugar, prefiro ficar com as coisas", afirmou Lucas Rangel.

"Eu vou passar a alugar. Ano que vem quer minha árvore? Ela é bonita, eu te mostro. Te faço por R$ 3,2 mil", brincou o youtuber. "Vai comprar três árvores para deixar três aluguéis já", respondeu a cantora.

