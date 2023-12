Cruzeiro do Neymar terá presença do jogador e vários famosos - Reprodução / Instagram

Cruzeiro do Neymar terá presença do jogador e vários famososReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 17:09

Rio - O "Neymar em alto mar" começou, nesta terça-feira (26), prometendo três dias de muita alegria e ousadia para os fãs e convidados do jogador. Neymar, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior e o menisco, está presente no cruzeiro junto com os familiares.

O "Neyvio", como os participantes apelidaram, receberá vários famosos, entre eles o cantor Belo, Gracianne Barbosa, Virgínia Fonseca, Zé Felipe, MC Livinho e Sílvia Abravanel. O cruzeiro, da MSC Preziosa, tem mais de 330 metros de comprimento e conta com 18 deques — 14 deles para passageiros.

Serão 72 horas de curtição em alto mar, com muitos shows, entre eles Péricles, Belo, Poze do Rodo, além de shows de stand-up, com os humoristas Renato Albani, Thiago Ventura, Victor Sarro.

Estrutura

O cruzeiro tem quatro piscinas e um toboágua com 120 metros de comprimento, com uma curva que se projeta por cima do mar. Além disso, terá cassino, sauna, cinema 4D, simulador de F1 e pista de boliche, programação para crianças. Os fãs do jogador também poderão comprar itens para guardar de recordação, como como copos Stanley, camisas, e vários outros objetos na loja que tem dentro do navio.

Valor das cabines

Os preços das cabines estavam entre R$ 5.159, a mais barata, e R$ 7.265, a mais cara, no primeiro lote. Quem deixou para última hora precisou desembolsar R$ 22.240 no quarto mais básico, chegando até R$ 28.240, o cômodo externo com varanda, que dá direito à TV interativa, Wi-Fi, telefone, cofre e minibar, além de um sofá e um guarda-roupa.