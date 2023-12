Ex-BBB Key Alves curte dias de descanso em Maresias, em São Paulo - Reprodução Internet

Ex-BBB Key Alves curte dias de descanso em Maresias, em São PauloReprodução Internet

Publicado 26/12/2023 14:03 | Atualizado 26/12/2023 14:04

Rio - A ex-BBB Key Alves postou no Instagram, nesta terça-feira, algumas fotos em que aparece curtindo Maresias, no litoral de São Paulo. A influenciadora digital está hospedada em uma casa de frente para o mar, com quatro suítes, piscina, jacuzzi privativa e com diárias que chegam a R$ 5,5 mil na baixa temporada. Neste período de Réveillon, as diárias chegam a quase R$ 9 mil.

fotogaleria

Recentemente, Key Alves assinou contrato para ser uma das Coelhinhas da Playboy. "Quando era mais nova, trabalhar com a Playboy parecia um objetivo muito distante”, compartilhou Key no Instagram. “Mas sempre foi o meu sonho, então me esforcei muito e fiz acontecer. Tenho uma ética de trabalho forte e sinto que 2024 será o meu ano!", finalizou.