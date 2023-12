Rapper Kanye West disse amar Hitler - AFP

Rapper Kanye West disse amar HitlerAFP

Publicado 26/12/2023 20:08

Rio - Kanye West, de 46 anos, reativou sua conta no Instagram, nesta terça-feira (26), e publicou um texto em hebraico pedindo desculpas por seu discurso antissemita, em que comparou Jesus Cristo a Adolf Hitler e criticou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Peço sinceras desculpas à comunidade judaica por qualquer explosão não intencional causada por minhas palavras ou ações. Não era minha intenção magoar ou rebaixar, e lamento profundamente qualquer dor que possa ter causado”, dizia a postagem.

"Estou empenhado em começar por mim mesmo e aprender com esta experiência para garantir maior sensibilidade e compreensão no futuro. Seu perdão é importante para mim e estou empenhado em fazer as pazes e promover a unidade", finalizou ele.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ye (@kanyewest)

No ano passado, Kanye West teve o perfil no antigo Twitter, atual X, restringido após fazer publicações antissemitas na rede social. O rapper teve a conta no Instagram bloqueada por violar as políticas da plataforma. Na época, Elon Musk, dono do X, alegou que o cantor incitou a violência, violando assim as regras da plataforma. O bilionário estava se referindo a imagem publicada pelo rapper, de uma suástica nazista entrelaçada à estrela de Davi, símbolo do Judaísmo.

O famoso rapper fez comentários antissemitas em mais de uma oportunidade. Em um recente discurso ele citou uma "teoria da conspiração" envolvendo sionistas e a indústria farmacêutica.

"Eu ainda mantenho alguns judeus perto de mim. Como empresários? Não. Só deixo fazerem as minhas joias. Quem faz os hospitais? São os sionistas. É o que estou tentando contar para vocês. Jesus Cristo, Hitler, Ye patrocinem isso. F*da-se a Balenciaga e a Louis Vitton", disse o artista, em uma live.

"Eu estava lidando com um advogado de divórcio e expliquei para ele qual era o meu problema. E a resposta dele foi: Se você continuar com essa retórica antissemita, você não vai poder ver seus filhos. Eu não poderia ter uma opinião ou não poderia ver meus filhos. Vocês sabem com quem estão mexendo? Eu sou um intermediário de Deus", completou.