Viih Tube e família Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 17:40

Rio - A influenciadora Viih Tube utilizou o Instagram, nesta terça-feira (26), para zoar a si mesma pela falta de habilidade para fazer penteados na filha. No vídeo, Lua Di Felice, nascida em abril, aparece com um penteado considerado ruim pela mãe.

"Acabei de descobrir que esse dom eu não tenho KKKKK E ainda é uma luta pra fazer porque ela não para! Qual mãe de menina se identifica aí?", escreveu Viih na legenda da publicação.

No vídeo publicado, a ex-"BBB" compara o visual da pequena, fruto do relacionamento com Eliezer, com modelos das redes sociais para admitir que não é a mãe mais talentosa para arrumar o cabelo da bebê.