Bárbara Evans relembra susto com primogênita após nascimento dos gêmeosReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 14:49

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, falou nesta terça-feira (26), sobre o susto que teve com a filha mais velha logo após dar à luz os gêmeos Álvaro e Antônio. A modelo relembrou o momento em que Ayla se engasgou com um amendoim e precisou fazer uma cirurgia.

fotogaleria

"Nos primeiros dias [de puerpério] eu fiquei bem abalada. Mas com dez dias de vida dos meninos, a Ayla precisou que eu estivesse muito forte. Ela engasgou e acabou tendo que passar por uma cirurgia. Eu não tive tempo de ter puerpério, tive que ser muito mais forte do que eu jamais imaginei ser", disse ela.As crianças são frutos do casamento com Gustavo Theodoro. O casal está junto desde 2018 e se casaram em dezembro de 2022 na Fazenda Santa Barbara, em Itatiba, interior de São Paulo.