Flávia Alessandra faz retrospectiva da sua vida em 2023

Flávia Alessandra faz retrospectiva da sua vida em 2023Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 13:51

Rio - Flávia Alessandra, de 49 anos, compartilhou nesta terça-feira (26), nas redes sociais, um vídeo de retrospectiva deste ano. A atriz relembrou trabalhos importantes, momentos românticos ao lado do marido, Otaviano Costa, e viagens e shows com as filhas, Giulia e Olivia.

"Quantos momentos lindos e bem vividos em 2023! Um ano com muito amor, mudanças, aprendizados e muito trabalho. Fazendo essa retrospectiva, tive o privilégio de relembrar cada momento, afinal tudo tem um porquê de estar ali. Foi incrível dividir tudo isso com vocês! Que venha 2024!", escreveu Flávia na legenda da publicação.

Seguidores da atriz deixaram mensagens de carinho nos comentários. "Que ano incrível vocês tiveram! Amei acompanhar essa retrospectiva", disse uma fã. "Maravilhosa. Foram tantos projetos, tantas conquistas", falou mais uma. "Tarefa impossível fazer retrospectivas de vocês, juro", brincou a internauta. "Amo demais ver cada projeto, viagem, conquistas... amo vocês", declarou a seguidora.



Confira o vídeo: