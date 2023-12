Confira destinos dos famosos para curtir o Réveillon - Reprodução / Instagram

Confira destinos dos famosos para curtir o Réveillon Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 11:18 | Atualizado 26/12/2023 11:30

Rio - As viagens para celebrar o Ano Novo já começaram. Vários famosos embarcaram nesta terça-feira (26) para os seus destinos, onde irão curtir as festas de Réveillon. Alguns até madrugaram para não perder os voos.

As atrizes Bruna Griphao e Laryssa Ayres já estavam a caminho do aeroporto às cinco da manhã. A dupla festejou o encontro e revelou o destino da virada de ano: Maracaípe, em Pernambuco.O ator João Guilherme postou que estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. "Tomar um sol nessa cara", falou ele, sem revelar o destino.O ex-BBB Fred Bruno vai curtir as festas em Alagoas e já compartilhou o primeiro registro em Maragogi. A influenciadora Karoline Lima está no Nordeste para o Réveillon. Ela usou seus Stories, no Instagram, para avisar que está em Recife, Pernambuco. "Estou sentindo que esse Réveillon terá muitas aventuras e muitas emoções", disse.Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, apareceu feliz em cima de um quadriciclo e revelou aos seus seguidores que terá três destinos nesse final de ano: Preá, Maracaípe e Noronha.