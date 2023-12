Luisa Sonza dança muito em baile funk em SP - Reprodução Internet

Publicado 26/12/2023 08:31 | Atualizado 26/12/2023 08:33

Rio - A cantora Luisa Sonza, de 25 anos, viralizou nas redes sociais por passar a madrugada de Natal rebolando muito em um baile funk em Perus, na Zona Noroeste de São Paulo. Nas imagens, ela aparece cercada de amigos, óculos escuros e uma calça larga, que deixou sua calcinha à mostra enquanto ela dançava.

"Imagina você estar num baile de favela do lado da Luísa Sonza", disse uma pessoa nas redes sociais ao publicar um vídeo da cantora se divertindo. "Ela botou a 'raba' pra jogo no meio do baile", disse outra pessoa.