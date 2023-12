Vitória Strada estava morena por conta de uma campanha publicitária - Victor Chapetta / Ag. News

Vitória Strada estava morena por conta de uma campanha publicitáriaVictor Chapetta / Ag. News

Publicado 26/12/2023 18:24 | Atualizado 26/12/2023 18:33

Rio - Vitória Strada está de visual novo! A atriz compartilhou, nesta terça-feira (26), no Instagram, as novas madeixas e pegou os internautas de surpresa ao revelar que deixou o loiro para trás e está moreníssima. "Pronta para entrar em 2024 na versão original", escreveu a atriz.

Nas redes sociais, a artista recebeu muitos elogios dos fãs. "Muito melhor", disse uma fã. "Amamos o loiro, mas é fato, você morena é sem condições", elogiou outra. "Linda em todas as versões", afirmou mais uma.

Ver essa foto no Instagram

A atriz explicou que havia pintado o cabelo no último dia 24 de novembro, por conta de uma campanha publicitária para uma marca de tinturas. Agora, a beldade resolveu terminar o ano com sua cor original. Vitória Strada está solteira desde junho, quando terminou o relacionamento Marcella Rica. O casal estava junto desde 2019 e, no início de 2021 anunciaram o noivado.