Jaquelline e Lucas Souza Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 15:15 | Atualizado 26/12/2023 15:26

Rio - A ex-"BBB" e campeã de "A Fazenda 15", Jaquelline Grohalski, compartilhou, nas redes sociais, detalhes sobre seu relacionamento com o também ex-peão Lucas Souza, que começou ainda no confinamento. A influenciadora confirmou aos seguidores que está tendo uma relação amorosa.

"Estou apaixonada, ele também está. Estamos dispostos a viver isso, do nosso jeitinho", disse Jaquelline. "Já está tendo (envolvimento amoroso). A gente sempre foi grandes amigos. Sempre deixei bem claro para ele que se a gente não conseguisse ter um relacionamento de homem e mulher, eu sempre iria ser amiga dele. Ele me deu força na hora em que eu precisei, foi meu amigo e me estendeu a mão", afirmou.