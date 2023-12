Eliezer mostra mudança corporal - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 12:37 | Atualizado 26/12/2023 13:39

Rio - O ex-BBB Eliezer, de 33 anos, compartilhou nesta terça-feira (26), um vídeo em seu Instagram, em que mostra detalhes da sua mudança corporal. Nas imagens, o influenciador aparece antes de realizar uma de suas cirurgias, a lipoaspiração, em junho deste ano. No fim do vídeo, ele exibe o shape, que não é resultado apenas das cirurgias, mas também de uma mudança no estilo de vida, já que ele se dedicou à musculação.