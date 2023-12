Neymar e Rafaella Santos dão carro de presente para a mãe, Nadine - Reprodução Internet

Publicado 26/12/2023 11:17 | Atualizado 26/12/2023 11:24

Rio - Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar, postou no Instagram, nesta segunda-feira (25), uma foto do "presente maravilhoso" que ganhou neste Natal. O craque e sua irmã, Rafaella Santos, deram um carro de presente para Nadine.

"Primeiramente agradeço a Deus! Somente Ele sabe os desejos dos nossos corações. Embora eu pudesse a qualquer momento, eu soube esperar o tempo dele em realizar um sonho de anos. Muito obrigada aos meus filhos pelo presente maravilhoso, serei sempre grata. Amo vocês", escreveu Nadine na legenda da imagem em que aparece em frente ao carro com os filhos e Jota Amâncio, um dos "parças" de Neymar.

Neymar Jr. passou este Natal com a mãe, Nadine, a ex, Bruna Biancardi, a filha do casal, Mavie, e o pai, Neymar, na mansão da irmã, Rafaella Santos, em São Paulo. Mesmo com rumores de que Nadine e Bruna Biancardi não se dão bem, as duas posaram juntas para fotos com Neymar e Mavie.