Pedro Scooby e Cintia Dicker celebram 1 ano da filha Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 10:09 | Atualizado 26/12/2023 10:18

Rio - Pedro Scooby, de 35 anos, e Cintia Dicker, de 37, comemoram nesta terça-feira (26), o aniversário de um ano da filha, Aurora. No Instagram, o casal compartilhou um vídeo de momentos especiais com a pequena e fez uma declaração a ela.

"Um ano de Aurora , do nosso 'amanhecer', do nosso sol que ilumina nossas vidas todos os dias. Dia de comemorar e agradecer pelo 1º ano de vida da nossa pequena gigante guerreira que tem o oceano no olhar e uma vontade imensa de viver. Você é luz, filha. Te amo", escreveram Scooby e Cintia no post.O surfista e a modelo estão casados desde 2020. O ex-BBB também é pai de Dom, e dos gêmeos Bem e Liz, frutos do seu antigo casamento com Luana Piovani.