Lexa relembra momentos marcantes de seu ano em retrospectiva de 2023Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 18:07

Rio - A cantora Lexa, de 28 anos, aproveitou os últimos dias do ano para fazer um apanhado de como foi seu 2023. Nesta segunda-feira (25), a artista agradeceu a Deus por suas conquistas e compartilhou um apanhado dos momentos mais marcantes de sua vida neste período.

"Retrospectiva 2023! Que ano... Foi o ano que me fez ser forte na marra... Foi uma loucura, mais de 10 países, shows pelo Brasil inteiro, momentos bons e uns nem tanto... Obrigada Deus, que 2024 seja o melhor ano de nossas vidas", escreveu a famosa na legenda da publicação. No vídeo, a funkeira incluiu registros de algumas de suas diversas viagens, bastidores de shows e ensaios da escola de samba Unidos da Tijuca e participações especiais da ex-mulher do cantor MC Guimê em programas como 'Altas Horas' e 'Encontro com Patrícia Poeta'.Internautas logo foram aos comentários para admirar a perseverança da dançarina e elogiar seu otimismo mesmo em situações difíceis: "Isso só mostra como você é forte sem perder o seu brilho e seu sorriso lindo", afirmou um fã. "Você foi maravilhosa esse ano. Se permitiu várias coisas novas e viu o quanto é bom, então só continue...", pediu outra. "Você é única! Que sua alegria triplique nesse novo ano", desejou um terceiro. "Te amo demais, Lexa. Você é luz! Que venha 2024", disse mais uma.