Juliette curte festa de Natal de sua família ao lado do namorado, Kaique Cerveny - Reprodução/Instagram

Juliette curte festa de Natal de sua família ao lado do namorado, Kaique CervenyReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 15:21 | Atualizado 25/12/2023 15:22

Rio - Ganhadora do 'BBB 21', a cantora Juliette, de 34 anos, comemorou seu primeiro Natal com o atual namorado, o atleta Kaique Cerveny. Nesta segunda-feira (25), a artista posou ao lado do amado para uma série de fotos e deixou seguidores encantados com a relação amorosa do casal.