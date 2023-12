Angélica reúne as amigas Xuxa e Eliana em episódio de programa sobre seus 50 anos - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 25/12/2023 20:33

Rio - A apresentadora Eliana revelou já ter feito uma série de procedimentos estéticos durante sua entrevista para o programa 'Angélica: 50 & Tanto'. Neste domingo (24), a famosa, de 51 anos, ainda defendeu sua decisão de fazer alterações na própria aparência e agitou as redes sociais.

"Muitas loucuras. Com 23 anos, eu coloquei silicone e fiz uma lipo. Quando começou essa história de botox, publicamente, me pixavam muito dizendo que eu fazia botox demais. Qual é o problema? Faço mesmo, eu gosto. Está tudo bem", afirmou a loira no episódio que contou, inclusive, com a participação da atriz Xuxa Meneghel. A eterna "rainha dos baixinhos", que já completou 60 anos, também falou sobre sua relação com a autoimagem agora que está na meia idade: "Pra mim, ninguém precisar dizer: 'você está velha'. Eu sei a idade que tenho, sei o quanto estou velha, eu sei me olhar no espelho. Sei as rugas que eu tenho e os [meus] defeitos", declarou a artista.Fãs logo foram ao Instagram para comentar sobre a união do trio de gigantes da televisão brasileira. "Encontro das divas... Loiras que fizeram a minha infância", escreveu uma pessoa. "Amo pra sempre esse trio. Eliana, você arrasou!", exclamou outra. "Foi lindo de kver vocês juntas se apoiando assim. Esse assunto é muito importante pra nós, mulheres", disse uma terceira. "Lindas, maravilhosas e perfeitas! Fico impressionado como conseguem sempre se tornar cada vez mais poderosas", admirou mais uma.