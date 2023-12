Luiza Possi cai no choro ao falar sobre morte do pianista Ivan Teixeira - Reprodução/Instagram

Luiza Possi cai no choro ao falar sobre morte do pianista Ivan TeixeiraReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 19:31

Rio - A cantora Luiza Possi apareceu aos prantos em suas rede neste domingo (24) para lamentar o falecimento do seu pianista, Ivan Teixeira. Pelo Instagram, a famosa contou que aquele era um dos dias mais tristes que já viveu e que para sempre ia sentir falta do seu grande parceiro na vida.

"Eu queria muito tá aqui pra desejar feliz Natal, mas eu vim dizer que hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Foi me dada a notícia de que faleceu, tristemente e acidentalmente, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ivan Teixeira, o meu pianista há 19 anos. Meu amigo pessoal, meu grande parceiro na vida e companheiro de aventuras", começou a famosa em um vídeo no seu perfil da plataforma. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Meu grande amor, @ivanteixeira, nos deixou e eu só sei sofrer e chorar, mas consegui gravar esse vídeo pra agradecer a vida dele. Vá em paz, meu amor", desejou a artista. O artista morreu após se envolver em um acidente de trânsito na BR-267, em Nova Casa Verde, no Mato Grosso do Sul.Fãs logo lotaram os comentários de mensagens de apoio à Luiza e tentaram consolar a influenciadora: "Meus sentimentos, meu amor! Que Deus conforte seu coração e de todos aqueles que tiveram ao lado do Ivan", desejou o ator Tiago Abravanel. "Eu sinto muito! Ele era muito f*da! Um dos melhores que já vi tocando e cantando", contou um seguidor. "Que tristeza, Lu. Meus sentimentos. Um abraço apertado daqui. O Ivan estará sempre presente nas lindas lembranças. Que Deus conforte toda a família e a todos vocês", afirmou outra. "Sinto muito, querida. Que Jesus conforte o seu coração", disse um terceiro.